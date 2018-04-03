عبد الله بن زايد يكرم عائلة "كاتسوهيكو تاكاهاشي"

الشارقة 24 – وام:

كرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان، عائلة الراحل الدكتور كاتسوهيكو تاكاهاشي الذي عمل في أبوظبي عام 1967 كمهندس تخطيط مدن أول في حكومة أبوظبي.

وجاء التكريم في إطار الاحتفاء بـ "عام زايد" وتزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان.

وقام سموه بتسليم رسالة شكر إلى عائلة الدكتور كاتسوهيكو تاكاهاشي وشملت أبناءه وأحفاده.