عبد الله بن زايد يلتقي وزير التعليم الياباني

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يوشيماسا هاياشي وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات ومنها مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع اليابان في المجالات كافة ومنها المجال التعليمي خاصة مع وجود عدد من الطلبة الإماراتيين الدراسين في الجامعات اليابانية وعدد من الطلبة اليابانيين الدراسين في الجامعات الإماراتية.

من جانبه، رحب يوشيماسا هاياشي وزير التعليم الياباني بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤكداً على عمق الروابط الثنائية بين دولة الإمارات واليابان وسعي قيادة البلدين إلى تعزيزها في شتى المجالات ومنها المجالات التعليمية والأكاديمية.

وأشاد معاليه بمستوى التعليم والنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات ما من شأنه توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.