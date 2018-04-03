ولي عهد اليابان يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

التقى الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، في طوكيو، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ونقل سموه - خلال اللقاء - للأمير ناروهيتو تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لليابان وشعبها دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل ولي عهد اليابان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وآليات دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمستجدات في المنطقة.