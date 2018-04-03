عبد الله بن زايد ورئيس وزراء اليابان يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان، في طوكيو، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة منها التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والدفاعية واستكشاف الفضاء.

كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.