محمد بن راشد يشهد افتتاح "منتدى الإعلام العربي"

الشارقة 24 - وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، افتتاح منتدى الإعلام العربي.

حضر الافتتاح، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة "رئيس المجلس الوطني للإعلام " وسعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي وحشد من القيادات الإعلامية العربية والأجنبية والمعنيين بالشأن الإعلامي في المنطقة.

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين وحاورته الإعلامية بقناة العربية منتهى الرميحي، حيث تطرق معاليه إلى عمق ومتانة العلاقات البحرينية الإماراتية مشيداً بالتطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات وجعل منها مصدراً يتعلم منه الجميع كيفية صناعة المستقبل بالعمل الجاد والالتزام اللذين كانا سبباً في تحقيق هذا النجاح.

وتناول وزير خارجية البحرين في حديثه حركة التطوير القوية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وقال إنها تحمل معها الخير للمنطقة كلها، منوها أن علاقات البلدين تؤطرها المصلحة المشتركة والتنسيق والتشاور المستمران، في حين تحدث أيضاً عن الأزمة الراهنة في المنطقة مشدداً على أنه لا مجال للتقارب مع النظام القطري الحالي في ظل مواقفه الصادمة مستبعداً فرص المصالحة في ظل النظام القائم.

وتطرق الحوار إلى علاقة مملكة البحرين بإيران، حيث قال معالي وزير الخارجية البحريني إن النظام الإيراني الحالي يشكل تحدياً كبيراً للمنطقة بكل ما يتبعه من سياسات التدخل في شؤون دولة المنطقة وأن الشعب الإيراني يعاني هو الآخر من هذا النظام.