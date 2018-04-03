حاكم الفجيرة يهنئ الرئيس المصري بإعادة انتخابه

الشارقة 24 – وام:

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس المصري، متمنياً له التوفيق في فترة ولايته الثانية، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عمق وتميز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة على المستويين الرسمي والشعبي.