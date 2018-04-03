حاكم عجمان يستقبل مجموعة من أيتام "حميد بن راشد الخيرية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان، الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مجموعة من الإيتام التي تقوم مؤسسة حميد براشد الخيرية برعايتهم وكفالتهم، ترافقهم الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام المؤسسة بمناسبة يوم اليتيم، والسلام على سموه بمناسبة عودته بالسلامة إلى أرض الوطن.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان بعد الاستماع إلى قصائد قدمها الأيتام على خطة وبرامج ومبادرات المؤسسة من الشيخة غزة بنت عبد الله، بمناسبة عام زايد وتنوع المشاريع الخيرية بقدوم شهر رمضان المبارك، ومنها توزيع زكاة المال الخاصة بسمو الحاكم وعدد المستفيدين منها أكثر من 10 آلاف مستفيد من المواطنين والمستحقين، وهي عبارة عن بطاقات بنكية توزع على المستفيدين، بالتعاون مع مصرف عجمان وتفعل من خلال أجهزة الصرف الآلي.

كما استمع سموه إلى نبذة مختصرة قدمتها الشيخة عزة عن المشاريع والمبادرات الأخرى، والمتمثلة بمشروع توزيع المير الرمضاني وهو عبارة عن توزيع المواد الغذائية لفئة ذوي الدخل المحدود من الأسر المستحقة والمحتاجة، وذلك بعد دراسة حالة كل الأسرة والهدف من هذا المشروع تخفيف الأعباء على كاهل الأسر المستحقة وبث روح التراحم والتكافل في هذا الشهر الكريم، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ويستفيد من هذا المشروع 4 آلاف أسرة مستحقة، وكذلك مشروع إفطار صائم وتوفير وجبة الإفطار اليومي لبعض المساجد والخيم الرمضانية، ويبلغ عدد الوجبات المقدمة من المؤسسة تقريباً 6 آلاف وجبة يومياً موزعة على 13 مسجداً داخل إمارة عجمان، بتكلفة مليون و100 ألف درهم، كما تعمل إدارة المؤسسة علي التأكد من توفير شروط الصحة والنظام والمتابعة اليومية مع إعداد التقارير اليومية ودراستها.