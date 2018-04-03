حميد النعيمي يستقبل المواطن علي المزروعي

الشارقة 24 – وام:

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حريصة على كرامة المواطنين وسمعتهم وتولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة لهم وإسعادهم وتقف إلى جانبهم، وتتقبل كل نقد بناء من المواطنين وتعمل على أن يظل المواطن عزيزاً كريماً في وطنه، ودليل ذلك الاستجابة السريعة من القيادة لدراسة وتوفير كل احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وأضاف سموه إن الجميع من مواطنين وغيرهم يحق لهم تقديم تظلم أو طرح قضية ما تهم حياتهم اليومية، ولا بد من الحوار الطيب والاستماع بصدر رحب لهمومهم واحتياجاتهم، ليعيشوا حياة كريمة وأن الكلمة الطيبة صدقة وتسعد الآخرين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان، الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المواطن علي محمد المزروعي الذي اتصل على إذاعة "راديو الرابعة" في عجمان، الإثنين، وعرض قضية الغلاء وارتفاع الأسعار في الأسواق وأثره على مستوى معيشة المواطنين، وحرصه على حب وطنه وأبناء الإمارات من خلال عرضه لقضاياهم والتخفيف عنهم، وضرورة تدخل الحكومة والتصدي لظاهرة الأسعار.