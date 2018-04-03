محمد بن زايد يهنىء الرئيس المصري هاتفياً

الشارقة 24 – وام:



هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بفوزه بفترة رئاسية ثانية بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً .



وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الإثنين، مع الرئيس المصري عن أطيب تمنياته لمصر قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرقي والازدهار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، من علاقات وروابط تاريخية ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.