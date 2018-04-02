الإمارات تسلم معدات خاصة بفرق الإطفاء لجهاز الدفاع المدني بعدن

خلال تسليم المعدات الخاصة بفرق الإطفاء لجهاز الدفاع المدني بعدن

الشارقة 24 – وام:



سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، جهاز الدفاع المدني بمدينة عدن، معدات خاصة بفرق الإطفاء، شملت 113 جهاز تنفس صناعي، و100 بدلة و200 قفاز يد و200 جهاز إطفاء و300 خوذة إلى جانب 94 قناع وجه.



وثمن سلطان مجاهد نائب مدير جهاز الدفاع المدني في العاصمة اليمنية المؤقتة هذا الدعم، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، للأمن في عدن، خاصة جهاز الدفاع المدني، والذي سلمه قائد خلية الشرطة التابع لقوات التحالف العربي بعدن .



وقال إن دولة الإمارات سبق وأن دعمتنا بعدد من الآليات والمعدات منها 5 سيارات إطفاء، ومثلها للإنقاذ، إضافة إلى بدل وأجهزة لفرق الإطفاء.