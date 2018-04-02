محمد بن راشد يأمر بتوفير كل احتياجات المواطن المتصل بإذاعة عجمان

الشارقة 24:



وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بتوفير جميع احتياجات المواطن الذي اتصل الإثنين، بإذاعة عجمان بشكل فوري، وتلبية كافة متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال 24 ساعة، ورفع تقرير عاجل لمكتب سموه بذلك.



كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، بعرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم، بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.



وأكد سموه أهمية تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين، وتأدية رسالته في ترسيخ الاستقرار والحياة الكريمة للجميع في دولة الإمارات.