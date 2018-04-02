حسين الحمادي: تمكين المعلمين من أولويات "الوزارة"

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن تنمية قدرات المعلمين والاهتمام بالعمق المعرفي للكوادر التدريسية، وتمكينهم من المحتوى الدراسي للمادة، وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار تعد جميعها من الأولويات التي ستركز عليها الوزارة العام الدراسي المقبل.



جاء ذلك في كلمة معاليه خلال انطلاق أعمال الدورة الرابعة من منتدى الخليج العربي للمعلمين، في أبوظبي تحت شعار "التعليم التكاملي STREAM في المدرسة الإماراتية" بمشاركة 1800 معلم ومعلمة، وبحضور سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، للرقابة والخدمات المساندة، وسعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وسعادة لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة.