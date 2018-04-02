عبد الله بن زايد يترأس اجتماع "حوار السياسات" مع اليابان

الشارقة 24 – وام:



ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول لـ "حوار السياسات بين دولة الإمارات و اليابان" والذي يأتي تماشياً مع مذكرة التفاهم بشأن مشاورات السياسات، والتي تم توقيعها خلال زيارة سموه لليابان مطلع أبريل من العام 2017.



ناقش الاجتماع سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان في المجالات كافة.



وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع اليابان، بشتى المجالات.