محمد بن راشد يكرم الفائزين بجوائز "دبي للأداء الحكومي المتميز"

محمد بن راشد خلال تكريم الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

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الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كان المحرك عبر 21 عاماً لتطوير الخدمات وتحسين السياسات، وبناء الكفاءات في حكومة دبي وأصبح نموذجاً رائداً من نوعه تم تصديره للعديد من دول المنطقة.



وأضاف سموه: "خلال 21 سنة من إطلاقه صنع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إرثاً مقترناً باسم دبي وترك أثراً كبيراً وتحول إلى علامة عالمية دالة على التفوق والإنجاز والكفاءة والتطور"... لافتاً سموه إلى أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ساهم في نشر ثقافة التميز خليجياً وعربياً وجعل اسم دبي مقروناً بجودة الخدمات.



جاء ذلك خلال تكريم سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهات الحكومية والأفراد وفرق العمل الفائزين بجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دورته الحادية والـعشرين.