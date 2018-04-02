سفيرة فنلندا تشيد بدور الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:



زارت ريتا سوان، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، اليوم الإثنين، الاتحاد النسائي العام ومكتب الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.



وأشادت السفيرة عقب الزيارة، بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في تمكين المرأة الإماراتية ومساعدتها على الدخول إلى ميدان العمل العام والخاص في الدولة.



وقالت إن المرأة الإماراتية تتمتع بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإن سمو الشيخة فاطمة تعتبر بحق رائدة العمل النسائي وتسعى إلى وصول المرأة إلى كافة المناصب والمهن التي تتيح لها المشاركة في مسيرة التنمية في البلاد.



وخلال زيارتها لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، اطلعت سفيرة فنلندا من الدكتورة موزة الشحي المديرة التنفيذية للمكتب، على الدور الذي يقوم به لصالح المرأة في الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وعبرت عن شكرها لدولة الإمارات ولسمو الشيخة فاطمة التي سعت إلى افتتاح هذا المكتب لما يقدمه من خدمات هامة لصالح المرأة.