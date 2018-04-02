الإمارات تحتفل باليوم العالمي للتوحد

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف 2 أبريل من كل عام، من خلال تنظيم عدد من البرامج والفعاليات الخاصة للتوعية بالتوحد في جميع إمارات الدولة طوال شهر أبريل الجاري، وذلك تحت شعار "فلنتوحد من أجل التوحد."

ويتفق العالم في هذا اليوم حول أهمية التوعية باضطراب التوحد وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، والسعي نحو الاعتراف بحقوقهم المدنية والدستورية كاملة وبشكل خاص حقهم في التعليم والتوظيف، ومواجهة تحديات التهميش التي قد يتعرضون لها في الكثير من المجتمعات.

وتعد دولة الإمارات سباقة ورائدة في مجال الاهتمام بالأشخاص من ذوي التوحد وذوي الإعاقة عامة حيث تقوم وزارة تنمية المجتمع بتوجيهات من قيادة الدولة الرشيدة بالعديد من المبادرات والبرامج لتمكين الأسر على التعامل مع الأبناء المصابين بهذا الاضطراب، وتوفير الإرشادات اللازمة للأمهات بشكل خاص لرصد الأعراض المبكرة للتوحد، كما تمارس الوزارة دورها التوعوي في المدارس والجامعات لاستيعاب ذوي التوحد ومساعدة المدرسين على التعامل الأمثل معهم.