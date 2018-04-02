الإمارات تنظم دورة لتدريب الدبلوماسيين العرب

الشارقة 24 – وام:

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالدولة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، الدورة السابعة لتدريب الدبلوماسيين العرب حول القانون الدولي الإنساني، والتي تعقد على مدى 4 أيام في مقر أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بأبوظبي وتستمر حتى 5 أبريل الجاري.

ويأتي تنظيم هذه الدورة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار سعي الإمارات العربية المتحدة لنشر الوعي حول معرفة القانون الدولي الإنساني ومبادئه وغاياته، كما يعكس انعقادها حرص الدولة على تطبيق التزاماتها الدولية الإنسانية.

وفي كلمة ألقاها سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الانسان والقانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال افتتاح الدورة، أكد أن عقد هذه الدورة يأتي تحقيقاً للأهداف والغايات المشتركة في التوعية ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه، ولما للموضوع من أهمية كبيرة في استتباب السلم والأمن الدوليين، وبناء كوادر وطنية وعربية متخصصة في هذا المجال.