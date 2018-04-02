مواصلات الإمارات تدشن أول "رافعة شوكية" تعمل بالغاز الطبيعي

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مواصلات الإمارات عن إطلاق أول رافعة شوكية تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط على مستوى الدولة.

وصرح المهندس عامر علي الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بمواصلات الإمارات، بأن هذا المشروع سيحقق قفزة نوعية في عالم تحويل المركبات والآليات لعوائده البيئية والاقتصادية حيث يسهم تحويل الرافعة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلاً من غاز البترول أو غاز الطهي LPG في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية إلى نحو 25%، كما يوفر من 75% إلى 80% من التكلفة النقدية ونفقات التعبئة السابقة، كما يسهم التحويل في زيادة العمر التشغيلي لمحرك الرافعة، وتقليل درجة حرارته أثناء التشغيل.

وأكد المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية أن مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات، يعتبر مركزاً متخصصاً ومعتمداً ويطبق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية المعتمدة في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، منها المواصفات الأوروبية ECER110، ECER115 ومواصفات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA، ومواصفات شركة TUV& AV & BV منوهاً إلى أن هذه الشركات عالمية وتمثل الطرف الثالث لفحص وتقييم نظام الغاز بعد عملية التحويل، وتتم عمليات التحويل على أيدي كادر فني متخصص ومتميز وذي خبرة في مجال تحويل المركبات للعمل بنظام الغاز الطبيعي المضغوط، حاصلين على شهادات معتمدة من شركات عالمية متخصصة.