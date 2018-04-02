"الهلال" ينظم رحلة ترفيهية لبراعم "الهيئة" من الأيتام

الشارقة 24 – وام:

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رحلة ترفيهية لبراعم الهيئة من الأيتام، بمشاركة فروع الهيئة في كل من منطقة الظفرة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان ودبي وأم القيوين.

وتضمنت الفعالية التي نظمتها إدارة المساعدات المحلية بالهلال الأحمر، ضمن مبادرات الهيئة في عام زايد زيارة القرية العالمية بدبي.

وأكد ناصر الظاهري مدير إدارة المساعدات المحلية بالهلال الأحمر أن هذه الفعالية، تأتي ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المساعدات المحلية خلال عام زايد 2018، مشيراً إلى أن البرامج التعليمية والترفيهية والتثقيفية للأيتام بالهلال الأحمر تحظى باهتمام كبير من قبل الإدارة العليا للهيئة، كما تعمل الأنشطة المجتمعية التي تنفذها أقسام الأيتام على تنشئتهم اجتماعياً وتعليمياً وتربوياً وصحياً ومساعدتهم وحاضناتهم مادياً ومعنوياً.