البواردي يلتقي مسؤولاً برازيلياً

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمقر الوزارة في أبوظبي، الإثنين، السيناتور فيرناندو كولور رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي والوفد المرافق له.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالضيف، مشيداً بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات لا سيما الدفاعية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.