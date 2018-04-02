"الإمارات للفضاء": "المحطة الصينية" لم تعبر أجواء الدولة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء سقوط المحطة الصينية "تيانجونج" وتفككها نتيجة للاحتكاك بالغلاف الجوي للأرض في منطقة جنوب المحيط الهادي، الإثنين، عند الساعة الرابعة و16 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك دون عبورها لأجواء الدولة ومشاهدتها بالعين المجردة.

وكانت الوكالة قد نظمت بالتعاون مع مركز الفلك الدولي حملة مشتركة لرصد سقوط المحطة، وشكلت فريق عمل وطني ضم مجموعة من الهيئات والمؤسسات المعنية مثل وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمجلس الوطني للإعلام والمركز الوطني للأرصاد، ومركز محمد بن راشد للفضاء وغيرها من المؤسسات لتنسيق الجهود فيما بينها ومتابعة الموضوع عن كثب، من خلال شبكات رصد خاصة، وبالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء ومراكز المراقبة العالمية وخبراء محليين ودوليين.

وأشاد سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام الوكالة بالقدرات العالمية المستوى التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال رصد الحطام والقطع الفضائية، والتي برزت بشكل واضح خلال عملية مراقبة سقوط المحطة الصينية إلى الأرض، مشيراً إلى أن مختلف الجهات الوطنية المعنية أظهرت حرفية عالية في تنفيذ آليات المراقبة والتواصل مع باقي الأطراف وتداول التقارير والتحليلات.