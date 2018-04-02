مكتوم بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، الإثنين، ألفريد كيلي الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بألفريد كيلي والوفد المرافق، مشيراً سموه إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار، مؤكداً أن كل الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية من خلال توفير بيئة عمل قاطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطها في المنطقة والعالم، وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق تطلعات الشركة في التوسع على مستوى الشرق الأوسط من خلال "مركز فيزا للابتكار" الذي تم افتتاحه في دبي عام 2016، والذي يعد خطوه هامة تدعم مبادرات الحكومة في التحول الرقمي وأنظمة الدفع الإلكترونية لتعود بالنفع على القطاعين الحكومي والخاص.