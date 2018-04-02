عبد الله بن زايد يلتقي وزير الدفاع الياباني

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي إيتسونوري أونوديرا وزير الدفاع الياباني.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان، بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات واليابان، لاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان، والحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها العسكرية والدفاعية.