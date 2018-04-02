عبد الله بن زايد يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي هيروشيغيه سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى اليابان، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وآلية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات واليابان وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.