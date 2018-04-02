محمد بن راشد يتابع إنجاز مشروع "تحدي الترجمة"

الشارقة 24 – وام:

تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نائب رئيس مجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المراحل التي قطعها "تحدي الترجمة"، المندرج ضمن مشروع محمد بن راشد للتعليم الإلكتروني العربي حتى الآن.

وقد تم الانتهاء من ترجمة 1500 فيديو تعليمي من أصل 5000 فيديو بمعدل 3 ملايين كلمة من أصل 11 مليون كلمة، من خلال أكثر من 300 متطوع يعملون بشكل يومي لإنجاز المشروع.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انطلاق مرحلة موافقة المحتوى المنتج مع المناهج التعليمية، إلى جانب انطلاق مجموعات الدراسة للتأكد من جودة الفيديوهات المنتجة قبل إطلاق المشروع في سبتمبر القادم.