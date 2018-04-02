حميد النعيمي يصدر مرسوماً بشأن الإدارة المركزية للشؤون القانونية

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان وضم 14 مادة ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو 2018 .

ونص المرسوم، رقم 3 لسنة 2018، بعد التعريفات على أن يعاد تنظيم الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2014، بحيث تستمر بمثابة أنها إدارة مركزية تتبع مباشرة لرئيس المجلس التنفيذي، وبنفس مسماها الحالي "الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان"، ويشار إليها اختصاراً بعبارة "الشؤون القانونية المركزية"، وتكون لها شخصية اعتبارية بقدر ما يكون لازماً لتولي المهام وتأدية الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.

وتناول المرسوم في مواده أهداف الإدارة وتحقيقها، والتي تتضمن توفير أعلى مستوى من الخدمات القانونية المتنوعة لحكومة الإمارة والجهات الحكومية وتعزيز العمل القانوني في الإمارة، وتوجيهه نحو خدمة مسيرتها التنموية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية من خلال نشر وتأصيل الوعي القانوني الداعم لأهداف وغايات رؤية الإمارة واستراتيجية الحكومة المنفذة لها، ومتابعة الشؤون القانونية للحكومة والجهات الحكومية والعمل على إيجاد مبادئ وإجراءات وأسس قانونية موحدة أو مشتركة لتلك الشؤون.