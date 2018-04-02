"الهلال" تكرم الفرق المشاركة في بطولة أندية شباب محافظة شبوة

الشارقة 24 - وام:

اختتمت، أمس الأحد، بطولة أندية شباب محافظة شبوة التي أقيمت على مدى شهر، بمشاركة 8 أندية بتمويل ورعاية هيئة الهلال الإماراتي، وتوج بها نادي شباب المصينعة بعد فوزه على نادي تضامن عتق بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب الخليفي بمدينة عتق، وسط حضور جماهيري كبير.



وكرم المهندس مبارك بن حمامة ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة وعلي الحرملي رئيس اتحاد الكرة اليمني - بعد انتهاء المباراة - الفائزين في البطولة بجوائز مقدمة من هيئة الهلال.

تم تكريم نادي شباب المصينعة بكأس البطولة 2018 وبمبلغ 100 ألف ريال يمني، ونادي تضامن عتق بكأس وصيف البطولة وبمبلغ 50 ألف ريال يمني.

فيما تم تكريم أفضل لاعب في البطولة مازن عزيزان لاعب نادي تضامن عتق بدرع ومبلغ 10 آلاف ريال يمني، وهداف البطولة حارث بوحربه مهاجم نادي شباب المصينعة بدرع ومبلغ 10 آلاف ريال يمني، وأفضل حارس بسام فريد محمد حارس مرمى نادي الراية نصاب بدرع ومبلغ 10 آلاف ريال يمني.

كما تم تكريم اللاعب المثالي في البطولة وهو مبارك حسن عبد الله لاعب نادي الراية نصاب بدرع ومبلغ 10 آلاف ريال يمني، والنادي المثالي في البطولة نادي صمود الصعيد بدرع ومبلغ 10 آلاف ريال يمني.