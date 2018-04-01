"فريق المراقبة": احتمالات تأثر الدولة بتحطم المختبر الصيني "معدومة"

الشارقة 24 – وام:



أكد فريق العمل المشترك لمراقبة سقوط الأقمار الصناعية والاستجابة لها، أن نسبة تأثر الدولة أو تعرضها لمخاطر جراء تحطم وسقوط مختبر "تيانجونج" الفضائي الصيني إلى الأرض ضئيلة للغاية، ولا تتجاوز 0.023 في المائة، حيث تشير أحدث التقارير الواردة للفريق بهذا الشأن، إلى أن القمر الصناعي الصيني سيسقط بعيداً عن الدولة، على الرغم من وجود احتمال ضئيل للقدرة على مشاهدته من الدولة.



وأشار الفريق إلى أنه يتابع المستجدات المتعلقة بالموضوع بالتعاون مع مركز الفلك الدولي، وعدد من وكالات الفضاء، ومراكز المراقبة العالمية، تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها وكالة الإمارات للفضاء مسبقاً.



جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للفريق الذي عقد الأحد، بمقر وكالة الإمارات للفضاء، بحضور ممثلين عن الوكالة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والمجلس الوطني للإعلام والمركز الوطني للأرصاد.