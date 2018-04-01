حاكم رأس الخيمة يقدم العزاء بوفاة عويضة الخييلي

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأحد، واجب العزاء إلى سعادة حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، في وفاة شقيقه المغفور له عويضة بن سهيل الخييلي .



وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين، عن صادق العزاء والمواساة إلى أبناء الفقيد جوعان ومحمد وسعيد وسهيل وحمد ومبارك وسالم، وإلى ذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.