سعود المعلا وولي عهد الفجيرة وسيف بن زايد يعزون بوفاة عويضة الخييلي

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء إلى سعادة حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي، بوفاة المغفور له شقيقه عويضة بن سهيل الخييلي، وذلك لدى زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة زاخر بمدينة العين.



كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سيف بن محمد آل نهيان، وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار رجال الدولة من مدنيين وعسكرين، وجمع غفير من المواطنين الذين عبروا عن صادق مواساتهم بهذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .