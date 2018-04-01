"الاتحادية للرقابة النووية" تدشن "المختبر المعياري لقياس الجرعات"

الشارقة 24 – وام:



افتتحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الأحد، المختبر المعياري الثانوي، لقياس الجرعات، بمقر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي.



دشن المختبر، سعادة حميد الشمري عضو مجلس أمناء الجامعة، بالنيابة عن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة.



ويساعد المختبر على توفير خدمات المعايرة لأجهزة الإشعاع في الدولة، ويديره موظفو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ويعمل على تقديم خدمات القياسات الإشعاعية والمعايرة، من أجل ضمان تعريض المرضى الذين يخضعون للتشخيص والعلاج لجرعات معلومة بشكل دقيق، وكذلك لمعايرة أجهزة القياس الإشعاعية لأغراض الوقاية الإشعاعية.