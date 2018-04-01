"الإمارات للشباب" يتبادل التجارب مع نظيره السنغافوري

الشارقة 24 – وام:

زار وفد مجلس الإمارات للشباب، برئاسة سعيد محمد النظري المدير التنفيذي لمكتب الشباب، مقر المجلس الوطني للشباب السنغافوري، واطلع على أفضل ممارسات نظيره السنغافوري في مجال العمل الشبابي.

والتقى الوفد أبرز المسؤولين في سنغافورة المعنيين بدعم وتمكين الشباب، وتعرف على استراتيجية وزارة التعليم السنغافورية، وأبرز الفعاليات التي تنظمها لدعم مواهب الشباب في المجالات كافة، كما اطلع على التحضيرات الخاصة بإقامة المهرجان الوطني للشباب الذي تقيمه سنغافورة سنوياً للطلبة، وعقد اجتماعات مع الفريق الخاص بتنظيم المهرجان للاطلاع على آلية عملهم في إقامة مثل هذه الفعاليات.

واستعرض الوفد الإماراتي أمام المسؤولين السنغافوريين، تجربة دولة الإمارات في إقامة مراكز شبابية في إمارات الدولة، وفق أرقى المعايير العالمية والتي من شأنها استغلال مواهب ومهارات الشباب بالشكل الأمثل وتوفير البيئة المناسبة لهم ليكونوا خير من يصنع مستقبل الإمارات بناء على العلوم والمهارات المتقدمة.

وأكد سعيد النظري المدير التنفيذي لمكتب الشباب، أثناء الزيارة أن الإمارات تسعى لإقامة مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم وتمكين الشباب، حيث أن مراكز ومجالس الشباب في الإمارات تعد نموذجاً عالمياً نفخر به.

كما التقى الوفد سعادة محمد عمرعبدالله بلفقيه سفير الدولة لدى سنغافورة، وذلك في مقر السفارة وتبادل الجانبان أبرز السبل التي من شأنها دعم شباب الدولة، من خلال تسليط الضوء عليهم في المناسبات والفعاليات التي تقيمها السفارة في سنغافورة وتبادل التجارب المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات وسنغافورة.