الرميثي يهنئ محمد بن راشد ببطولة كأس دبي العالمي للخيول

الشارقة 24:

بعث معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة فوز ثندر سنو لفريق "جودلفين" ببطولة كأس دبي العالمي للخيول 2018.

وأعرب الرميثي، عن بالغ سعادته بالإنجاز الذي يعد مفخرة لكل الإماراتيين والعرب ويضاف إلى سلسلة إنجازات فرسان الإمارات العالمية، ويترجم حرص سموهما الشديد ورعايتهما الكريمة، ودعمهما اللامحدود لرياضة الإمارات وفرسانها، مشيراً إلى أن هذا الفوز أضاف للإمارات رصيداً جديداً وعلامةً مميزةً في سجل الإنجازات الرياضية العالمية.. متمنياً لسموهما تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.

من جانبه بعث إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة العامة للرياضة برقية تهنئة مماثلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.