محمد بن راشد يطلق أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031

الشارقة 24 – وام:

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على أن تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في دولة الإمارات يمثل أفضل استثمار في جهود صناعة المستقبل وأداة رئيسية لنقل إبداعات العقل البشري إلى مرحلة التطبيق.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه "أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031" و"استراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة" المنبثقة عنها حيث تهدف الأجندة لتوظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، ودعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

وقال سموه إن تمكين علماء الوطن والعقول الخلاقة يتطلب توفير الأدوات المناسبة لاستقطابهم وتوفير الإمكانات ليحولوا نتاجهم المعرفي العلمي إلى واقع عملي يعزز مسيرة الدولة إلى المستقبل عبر تبني التقنيات الحديثة والعلوم المتقدمة، هذه العلوم توفر الحلول وتطورها وتقدم إجابات على الكثير من التساؤلات لكنها لن تشكل فارقاً دون أطر عملية تنقلها إلى مرحلة التنفيذ.