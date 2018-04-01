وزارة تنمية المجتمع تنظم برامج وفعاليات للتوعية بالتوحد

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد والذي يصادف 2 أبريل من كل عام، أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن تنظيمها عدد من البرامج والفعاليات الخاصة للتوعية بالتوحد في جميع إمارات الدولة طوال شهر أبريل الجاري.

وبهذه المناسبة قالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة تنمية المجتمع: "تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد من خلال عدة برامج وفعاليات تنظمها وزارة تنمية المجتمع تحت شعار "لنتوحد من أجل التوحد".

ففي هذا اليوم يتفق العالم حول أهمية التوعية بهذا الاضطراب وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم والسعي نحو الاعتراف بحقوقهم المدنية والدستورية كاملة، وبشكل خاص حقهم في التعليم والتوظيف ومواجهة تحديات التهميش التي قد يتعرضون لها في الكثير من المجتمعات".

تتضمن فعاليات وزارة تنمية المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للتوحد والتي تستمر طوال شهر أبريل، تدشين دبلوم التوحد بالتعاون مع جامعة أبوظبي، وهو موجّه للكادر العامل في هذا المجال من أجل تطوير كفاءة المواطنين العاملين في مجال اضطراب التوحد.

كما ستقوم الوزارة على إعداد مسح نمائي في الحضانات ورياض الأطفال للكشف عن حالات التوحد وتوفير الدعم والتوجيه اللازمين، حيث يباشر فريق المختصين المدربين من قبل الوزارة بالنزول إلى الميدان لتطبيق مسوحات ميدانية تكشف عن السمات والخصائص الأولية التي يتصف بها أطفال التوحد، وتوجيههم إلى مراكز ووحدات التدخل المبكر التابعة للوزارة لإجراء التقييم والتشخيص الشامل في حال وجود أية علامات أولية تؤشر على وجود هذا الاضطراب، ومن ثم تقديم الخدمات التأهيلية المناسبة للأطفال وأسرهم.