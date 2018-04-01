"وطني الإمارات" تطلق الدفعة الثانية من "قياديو 2020"

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج سفراء وطني الإمارات "قياديو 2020" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع، بمشاركة 60 منتسباً من طلبة المدارس ويركز البرنامج على منتسبين الدفعة الجديدة بإكسابهم مهارات بناء فرق العمل، والقيادة، ومهارات العروض التقديمية والذكاء العاطفي والتواصل وذلك ضمن جهود الجهات الراعية للبرنامج لتنمية الاجتهاد وروح التطوع والمواطنة الصالحة عند الشباب.

وأفاد ضرار بالهول مدير مؤسسة وطني الإمارات، أن برنامج سفراء وطني الإمارات يحرص على إعداد قيادات مؤهلة في مختلف المجالات وتزويدهم بالمعارف والخبرات عالية المستوى من أجل دعم مبادرات التنمية في الدولة، وأضاف بالهول، أن الصناعة القادمة مهمة تتشارك فيها المؤسسات التعليمية والمؤسسات المدنية وأولياء الأمور ولذلك ينبغي إيجاد العوامل المساعدة لخلق البيئة المناسبة والمساعدة لتعزيز مفهوم العمل الجماعي من خلال تنمية مهارات التفكير والإبداع وتحمل المسؤولية.

يتضمن برنامج سفراء وطني الإمارات 17 برنامج تدريبي يضم فعاليات وأنشطة عن العمل التطوعي وخدمة الآخرين وترسيخ فكرة عمل الخير وتعزيز روح الانتماء والإبداع وتحقيق التمكين الخيري والثقافي والمجتمعي عند الطلبة، وسينفذ البرنامج خلال أبريل ومايو القادمين ورش عمل ومحاضرات عن قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي وأساسيات العرض التقديمي لمشاريع التخرج بالإضافة لزيارات ميدانية لمتحف ساروق الحديد ومركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري وحي الفهيدي.