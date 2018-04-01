"الهلال" تتكفل باستكمال علاج طفلة يمنية في الهند

الشارقة 24 - وام:

تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باستكمال علاج الطفلة اليمنية "أسيل" في الهند، والتي تعاني من ثقب بالقلب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات المتواصل للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم جراء الأزمة التي تشهدها بلادهم، وضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية وخاصةً اهتمامها بالأوضاع الصحية للأشقاء اليمنيين.

وكان في وداع الطفلة أسيل لدى سفرها إلى الهند بمرافقة ذويها لاستكمال العلاج طيب الشامسي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في عدن.

وتقدمت والدة الطفلة بالشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادةً وشعباً، لما يقدمونه للشعب اليمني، وأعربت عن امتنانها للهلال الأحمر الإماراتي لاهتمامها بالحالة الصحية لطفلتها.