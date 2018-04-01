"كلنا الإمارات" تطلق مبادرة تطوعية وطنية على مستوى الدولة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت جمعية كلنا الإمارات، عن إطلاق مبادرة تشكيل فرق تطوعية على مستوى إمارات الدولة ومناطق أبوظبي الرئيسة "أبوظبي والعين والظفرة" ضمن تفاعلها مع "عام زايد ".

وتأتي المبادرة التطوعية الوطنية، التي تم إطلاقها خلال اجتماع الجمعية في مقرها بمدينة خليفة في أبوظبي، استثماراً للطاقات الإيجابية والمواهب المميزة وأصحاب الأفكار.

وأوضح سعادة عوض خليفة بن حاسوم الدرمكي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار حرص الجمعية على احتضان الطاقات الإيجابية والمواهب المميزة وأصحاب الأفكار الإبداعية، وتشجعهم للتطوع في الجمعية من خلال التسجيل معها لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مبادرات ملموسة وسلوك حضاري يعزز قيم التكافل والتكامل والتعاضد والتآزر لينعكس بالخير على الشباب والمجتمع.

وقال الدرمكي، إن الجمعية تحرص على تعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة في مختلف إمارات الدولة، وتنشئة الأبناء تنشئة صحيحة، بجانب إسهامها بفاعلية في تنمية وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى الأبناء، وتقوية أواصر المحبة والألفة والتلاحم بين أطياف المجتمع الإماراتي.

وتأتي خطوة إطلاق فرق تطوعية على مستوى الدولة، استثماراً للأعداد الكبرى من المتطوعين والمتطوعات الذين سجلوا في عضوية الجمعية والمنصة الوطنية للتطوع على مستوى الدولة، وحرصاً على استثمار هذه الطاقات، وإسهاماً بفتح المجال أمامها في صنع وإطلاق العديد من الفرص التطوعية التي تلبي حاجة المجتمع وتعكس خبراته ومهارات المتطوعين.

وستسهم الفرق التطوعية وبإشراف إدارة جمعية كلنا الإمارات على استثمار برنامج الساعات التطوعية المطلوبة من طلبة وطالبات المعاهد والكليات والجامعات، بما يعزز دور مؤسسات التعليم في دعم العمل التطوعي والارتقاء به.