"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماعات "الاتحاد الدولي" بجنيف

الشارقة 24 – وام:

برئاسة سعادة علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي اختتم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، مشاركته الفاعلة في اجتماعات الجمعية الـ 138 والدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية.

وتم خلال الاجتماعات، طرح توجهات الدولة ووجهة نظرها حيال عدد من القضايا أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف وقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، فضلاً عن الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها الاستراتيجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتأكيد على سيادة الدول وعدم تقويض مفهوم الدولة الوطنية الذي يعد أهم ركائز النظام العالمي والأمن والاستقرار الدوليين.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماعات، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي سعادة كل من الدكتور محمد عبد الله المحرزي، والدكتور سعيد المطوع، وعفراء راشد البسطي، وجمال محمد الحاي، علياء سليمان الجاسم، وفيصل الذباحي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.