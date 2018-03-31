"ثندر سنو" لـ "جودولفين" يفوز بجائزة كأس دبي العالمي للخيل

الشارقة 24 – وام:

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، فاز المهر "ثندرسنو" ذو الأربع سنوات لمالكه "جودولفين" بكأس دبي العالمي للخيل في دورته الثالثة والعشرين، بعد أن استطاع تحطيم الرقم القياسي في الفوز على 9 من بين خيرة خيول العالم خلال الشوط الرئيسي لمهرجان كأس دبي العالمي، الذي جرى على مضمار ميدان للسباقات في منطقة ند الشبا بدبي مساء اليوم السبت، بحضور نحو 70 ألف متفرج من جميع جنسيات وثقافات العالم غصت بهم منصات ومسطحات أرض مضمار ميدان.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني من الشيوخ والحضور على إنجاز المهر "ثندرسنو" الذي فاز بالكأس الذهبية الثمينة وتسلمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسط تصفيق الحضور وتهانيهم، إلى جانب الجائزة المالية الكبرى البالغة 6 ملايين دولار.