سلطان بن زايد والشيوخ يعزون بوفاة عويضة الخييلي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء بوفاة المغفور له عويضة بن سهيل بن عويضة الخييلي، وذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم السبت لمنزل الفقيد بمنطقة زاخر في مدينة العين، والتقى خلالها شقيقه سعادة حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي وأبناء الفقيد.

و قدم العزاء إلى جانب سموه، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، و الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، والشيخ مروان بن راشد المعلا، و عدد من الشيوخ و المسؤولين وجمع غفير من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن صادق مواساتهم في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.