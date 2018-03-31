مؤتمر دولي يشيد بدور الإمارات على الساحة الإنسانية العالمية

الشارقة 24 – وام:

ثمن مؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الإنسانية الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني.

وأشاد المشاركون خلال المؤتمر الذي عقد في هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الماضي، بحضور أبرز المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني، بالدور الكبير الذي تؤديه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال رعاية الأمومة والطفولة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وألقى الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء كلمة في المؤتمر، تناول فيها جهود دولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني بشكل عام والطبي الميداني بشكل خاص من خلال برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وقدم الشامري، ورقة عمل إلى المؤتمر عن دور برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، والذي دشن بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة.

وأكد أن دعوة مؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الإنسانية لاستعراض الدور الريادي لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية يأتي تقديراً لدور سموها الداعم لقضايا المرأة والأسرة والطفل، وموقفها المشهود في مجال تمكين المرأة الإماراتية والعربية من المشاركة في المجالات الإنسانية المتميزة المتجاوزة للحدود الوطنية والإقليمية والممتدة إلى العالمية، وعطاءاتها الكبيرة في المجالات الإنسانية والخيرية والتعليمية في دول كثيرة من مختلف أنحاء العالم.

ونوه إلى نجاح الإمارات، في الحصول على موافقة أعضاء المؤتمر لاستضافة الدورة الثانية لمؤتمر هارفارد الدولي للأزمات الانسانية في العاصمة ابوظبي لسنة 2019 تحت شعار "تمكين المرأة "، وذلك تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية كأول دولة تنظمه بعد جامعة هارفارد الأميركية، إلى جانب اعتماد تنفيذ برامج إنسانية مشتركة مع زمالة هارفارد للطب الإنساني في عدد من دول العالم باستخدام نموذج الإمارات في مجال الإغاثة الطبية الميدانية الإنسانية من عياداتها المتنقلة ومستشفياتها المتحركة، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم من حيث التخصصات وعدد الوحدات الميدانية والاستدامة.

بدورها وصفت سعادة نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام إشادة مؤتمر هارفارد بمبادرة سمو الشيخة فاطمة الإنسانية بأنها تعبر عن تقدير دولي متميز تجاه دور دولة الإمارات، وما تقوم به من عمل إنساني عالمي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وقالت إن الدور الإنساني للدولة ظهر جلياً قبل يومين، عندما وجهت قيادة الدولة بمشاركة منظمة الصحة العالمية في تطعيم أكثر من 40 مليون طفل باكستاني وأفغاني، ما يدل على التواجد المستمر للإمارات في الساحات الانسانية العالمية.

وأكدت اهتمام "أم الإمارات" بدعم العمل الإنساني الإماراتي في كل مكان من خلال رعايتها لبرنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، مشيرة في هذا الصدد إلى الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات حول العالم بتوجيهات قيادتها الرشيدة للتخفيف من المعاناة البشرية، والمضي قدماً في النهج الذي اختطته من أجل حشد الدعم والتأييد للمبادئ الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمبادرات التي تساهم بشكل فعال في التخفيف من معاناة الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.

وجرى عرض فيلم وثائقي، عن المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم، والتي قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية وجراحية للفئات المعوزة في مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارات الصحة في الدولة المستضيفة في نموذج مميز ومبتكر في مجال العمل التطوعي والعطاء الإنساني.