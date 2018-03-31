"تنمية المجتمع" تطلع زوجات القناصل وسيدات الأعمال على "الصنعة"

الشارقة 24:

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن الأسر المنتجة الإماراتية تعتبر سفيراً للاقتصاد المحلي في الدولة ولها دور مهم جداً في دعم اقتصادها ودفع عجلة التنمية المستدامة مجتمعياً واقتصادياً.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع لزوجات وممثلي القناصل في الدولة ونخبة من سيدات الأعمال في الإمارات إلى جناح "الصنعة" في القرية العالمية بهدف تعريفهم بالصنعة التي أطلقتها الوزارة لتمكين الأسر الإماراتية المنتجة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتلك الأسر إضافة إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الدولة.

وهدفت الزيارة للتعريف بالمنتجات المحلية التي تم صنعها وإنتاجها بأنامل إماراتية من الأسر المنتجة بجودة متقنة يمتزج تصميمها بين الماضي والحاضر.

وتشكل الوفد الزائر من زوجات وممثلي القنصليات السعودية والسريلانكية والبلغارية والصينية والهندية والتونسية ومجلس سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال عجمان.

وتجولت معالي حصة بنت عيسى مع زوجات وممثلي القناصل وسيدات الأعمال في الدولة في جناح "الصنعة" حيث تعرفن على المنتجات الإماراتية الصنع واستمعن إلى شرح من الأسر المنتجة المشاركة في الجناح عن بدايتهم في تنفيذ المشروع ودعم الوزارة لهم من خلال البرامج والورش التدريبية التي تساهم في الترويج والتسويق الناجح لمنتجاتهم.

وقالت معالي وزيرة تنمية المجتمع: إن هذه الزيارة الميدانية لزوجات وممثلي القناصل وسيدات الأعمال في الدولة تهدف لاطلاعهن عن قرب على ثمرة جهود الوزارة في تمكين الأسر الإماراتية المنتجة ودعم إبداعاتهم ومواهبهم المتنوعة والتعريف بمشروع "الصنعة" الذي يعزز دور الأسر الإماراتية المسجلة في المشروع في قطاع ريادة الأعمال في الدولة ويحقق الاستقرار المالي للأسر الإماراتية الذي بدوره يتحقق الاستقرار الأسري.