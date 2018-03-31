بلحيف النعيمي يطلع على صب أول خرسانة بمشروع "حي التسامح" بدبي

الشارقة 24 – وام:

اطلع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، على عملية صب أول خرسانة لمساكن مشروع "حي التسامح" في دبي وذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت، بالمشروع للوقوف على سير العمل في مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق التي ينفذها البرنامج للمواطنين في مختلف الإمارات.

وأكد معاليه أن البرنامج حريص على إنشاء أحياء سكنية اجتماعية تساهم في تحقيق التلاحم المجتمعي وتضمن التواصل الإيجابي بين المواطنين من خلال الخدمات والمرافق المصاحبة لها، مشيراً إلى اهتمام البرنامج بتسليم المواطنين مساكن ذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية.

وأوضح معالي النعيمي أن البرنامج تبنى مسار الأحياء السكنية متكاملة المرافق حرصاً منه على إسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم المختلفة وتماشياً مع مؤشر الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 في سرعة إسكان المواطنين المقدمين على الدعم السكني.

ويعد مشروع "حي التسامح" الذي يقع بمنطقة ديرة في الجانب الشمالي من منطقة الخوانيج الثانية ثاني مشروع سكني ينفذه البرنامج في إمارة دبي بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون درهم ويضم 341 مسكناً على مساحة من الأرض تقدر ب 250 ألف متر مربع وسيتم تسليمه في الربع الثاني من عام 2020.

يشمل المشروع ستة نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري.. فيما يشتمل من حيث عدد حجم الوحدات السكنية على 10% من المساكن بغرفتي نوم و25% بثلاث غرف نوم و65% من المساكن بأربع غرف نوم.. فيما تتميز التصاميم المعمارية للنماذج السكنية في الحي بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق والتي كانت تستخدم في المساكن التراثية ولكن بطابع حديث ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني في تناسق يميز هذا الحي السكني ويجعله أحد أجمل الأحياء السكنية التي ستنفذ في الدولة فضلاً عن تطبيق فكرة الوحدة المعمارية ضمن المشروع والتي تسهم في تقليل نسبة الهدر في المواد المستخدمة في البناء بنسبة تصل إلى 20%.