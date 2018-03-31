الأرصاد تحذر من اضطراب البحر وتدني الرؤية

الشارقة 24 – وام:



حذر المركز الوطني للأرصاد، يوم السبت، مرتادي البحر في الخليج العربي، من اضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة.



وأوضح المركز في بيان، أن ارتفاع الموج يتراوح في العمق من 4-6، وقد يصل إلى 8 أقدام، بالإضافة لتدني مدى الرؤية في العمق أيضاً، لتصل إلى ميل بحري واحد، بسبب الغبار المحمل وذلك من الساعة الحادية عشرة صباح السبت، وحتى الحادية عشرة من صباح الأحد.



وناشد المركز، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات، أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات المرور، نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية، وأوضح أن مدى الرؤية الأفقية قد يتدنى لأقل من 1500 متر أحياناً، بسبب الغبار المحمل على المناطق الغربية من الدولة، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء السبت.