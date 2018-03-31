الإمارات تدعم الأنشطة الرياضية في عدن

الشارقة 24 – وام:



اختتمت بملعب شباب المنصورة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم الخميس، منافسات الدوري الرياضي لكرة القدم، الذي نظمته جامعة عدن، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن المبادرات الإنسانية في "عام زايد"، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتطبيع الحياة في اليمن، وبث أجواء الفرحة والأمل في غد أفضل بين أبنائه.



وفاز فريق كلية العلوم الإدارية، على فريق كلية الطب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية للدوري، الذي تنافس على لقبه 23 فريقاً من كليات جامعة عدن .



وأشاد الدكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، بدعم ورعاية هيئة الهلال لهذه البطولة، ضمن فعاليات عام زايد، للترويح عن الشباب، وبث روح التنافس الشريف بينهم، ونشر ثقافة التآخي والتعارف، من خلال إقامة أنشطة، وبرامج تسهم في تنمية أفكارهم ودعم مواهبهم.



من جانبه، ثمن أحمد الحسني نائب أمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، لمختلف الأنشطة الرياضية في عدن وغيرها من المحافظات المحررة، وقال إن هذا الدعم ليس الأول من نوعه، مشيراً في هذا الصدد إلى دعم الهلال بطولة #عدن_تنتصر، التي جرت منافساتها في يوليو 2015، بعد تحرير العاصمة عدن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بأيام قليلة.