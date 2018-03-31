اجتماع "حملات تطعيم أطفال باكستان" يناقش الخطط المستقبلية للسيطرة على "الفيروس"

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة عبد الله خليفة الغفلي، مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، أهمية الاجتماع السنوي الذي استضافته أبوظبي يومي 29 و30 مارس الجاري، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لتنسيق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان الإسلامية و أفغانستان.

وقال إن الاجتماع بحث العديد من الجوانب المتعلقة بتخطيط وإدارة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، بحضور ممثلي منظمة الصحة العالمية، وممثلي وزارات الصحة، وإدارات الحملات الوطنية في البلدين المعنيين، حيث تم دراسة ومناقشة عدة تقارير وخطط مستقبلية لإدامة السيطرة والقضاء على الفيروس في مراحله الأخيرة، وتبادل المعلومات والبيانات، ومؤشرات الرصد اليومية لخارطة انتشار الفيروس.

ونوه، إلى أنه تمت مناقشة خطط مراقبة نقاط العبور الحدودية بين البلدين، والتأكد من تنفيذ الاجراءات السليمة التي تمنع انتقال الفيروس من خلال النازحين واللاجئين، مشيراً إلى أن الاجتماع شمل أيضاً تشكيل لجان مختصة تعمل على إعداد وتنسيق الخطط السنوية لحملات التطعيم على المستوى الاستراتيجي، مع وضع آلية خاصة لمتابعة واكمال تطعيمات أبناء اللاجئين الأفغان العائدين من باكستان لبلدهم.

وأشار مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، إلى النتائج الإيجابية التي حققتها حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان، حيث تمكنت الحملة منذ عام 2014 ولغاية عام 2017 من إعطاء 254 مليوناً و415 ألفاً و400 جرعة تطعيم لأكثر من 43 مليوناً من الأطفال الباكستانيين الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال.