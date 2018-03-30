طحنون وسيف بن زايد والشيوخ يعزون بوفاة عويضة الخييلي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى سعادة حمد بن سهيل بن عويضة الخييلي بوفاة المغفور له عويضة بن سهيل الخييلي، وذلك لدى زيارتهم مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

كما قدم واجب العزاء، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، و عدد من كبار المسؤولين.

وأعرب سمو الشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.