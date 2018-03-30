قنصل عام الدولة يحضر حفل استقبال بمقاطعة كوانغ دونغ الصينية

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة رحمه بن عبد الرحمن الشامسي، قنصل عام الدولة حفل الاستقبال الذي نظمته رابطة الدبلوماسية العامة لمقاطعة كوانغ دونغ في مدينة كوانغ جو عاصمة المقاطعة بمناسبة حلول فصل الربيع.

وشارك في الحفل، رؤساء البعثات التمثيلية المعتمدة في كوانغ جو، وكبار المسؤولين من مختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مسؤولي رابطة الدبلوماسية العامة لمقاطعة كوانغ دونغ.

وخلال كلمة ألقاها وانغ رونغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بمقاطعة كوانغ دونغ، و رئيس رابطة الدبلوماسية العامة لمقاطعة كوانغ دونغ رحب فيها بالحضور، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل البعثات التمثيلية المعتمدة في كوانغ جو لتعزيز و تقوية العلاقات مع الصين عامة و مقاطعة كوانغ دونغ خاصة.

وأضاف أن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بمقاطعة كوانغ دونغ سوف يستمر بالعمل جاهداً للحفاظ على هذه العلاقات ودفعها نحو مستويات أعلى خلال الأعوام القادمة.