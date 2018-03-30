طحنون وسيف بن محمد وسيف بن زايد يؤدون صلاة الجنازة على جثمان عويضة الخييلي

الشارقة 24 – وام:

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى عويضة سهيل عويضة الخييلي عقب صلاة العصر اليوم الجمعة في مسجد المطاوعة في مدينة العين.

كما أدى الصلاة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان وعدد من المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين في مدينة العين.